Торги по «Мценской версте» прошли с нарушениями

Чиновники признали победителем фирму, которую нельзя было допускать к процедуре.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении управления ЖКХ администрации города Мценска. Как уже рассказывал «Орелград», поводом послужила жалоба, поданная компанией «Люмьер» из года Тольятти. Компания из Самарской области указала на нарушения, которые, по ее мнению, были допущены при проведении аукциона на приобретение уличного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина «Мценская верста».

«По результатам рассмотрения жалобы, в действиях управления ЖКХ были усмотрены признаки нарушения Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС России. – В ходе рассмотрения дела было установлено, что управление ЖКХ при проведении аукциона на приобретение уличного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина «Мценская верста» неправомерно допустило организацию к участию в аукционе и признало ее победителем, что привело к созданию необоснованных препятствий для участников закупки».

Извещение о проведении электронного аукциона мценские чиновники разместили в государственной информационной системе в конце мая 2024 года. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 5,704 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано три заявки, которые были признаны соответствующими и допущены к участию в аукционе. Победителем признали компанию «ЛЕД-ИКС», предложившую наименьшую цену – 5,305 миллиона рублей.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что заявка победителя не соответствовала требованиям заказчика, установленным извещением, однако не была отклонена заказчиком, что антимонопольщики сочли нарушением порядка определения победителя. Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС признало в действиях управления ЖКХ нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Однако, в связи с наличием договора, заключенного по результатам проведенного аукциона, предписание комиссия решила не выдавать. Добавим, что решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»