Сегодня отопительный сезон стартует в Орле и Кромах

Такие решения приняли на муниципальном уровне.

Как и сообщалось ранее, в областном центре тепло придёт в детсады и школы, учреждения сфер здравоохранения и культуры. Уже затем потеплеет и в жилых домах. Ориентировочно процесс вхождения в отопительный сезон в Орле должен полностью завершиться через 10 дней.

Аналогичное решение о дате начала отопительного сезона приняли власти Кромского района. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в местные образовательные, медицинские и культурные учреждения, а также в жилой сектор.

В Ливнах «потепление» начнётся завтра. Об этом рассказали в филиале АО «Квадра» – «Орловская генерация». К системе централизованного теплоснабжения будет подключено около 100 объектов инфраструктуры.

Ранее выяснилось, что в Орле провести отопительный сезон мешают «яйца задвижки».

ИА «Орелград»