В Орле на улице ограничили движение до конца года

Ограничения введены в Советском районе.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт об участке улицы Плещеевской, который находится между перекрёстками с улицей Куйбышева и Наугорским шоссе. Здесь ведутся работы по прокладке водопровода, а также бытовой и ливневой канализации.

«В отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника», – предупредили в мэрии. Естественно, что это станет препятствием для водителей и пешеходов.

«Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили представители орловских чиновников.

ИА «Орелград»