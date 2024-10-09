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Этим летом на Орловщине отдохнули 310 школьников из ЛНР

9.10.2024 | 11:45 Новости, Общество, СВО

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Все они приезжали в орловские лагеря из Троицкого района Луганской Народной Республики. Напомним, что между нашей областью и этим муниципальным образованием заключён всесторонний договор о сотрудничестве.

Первые смены с участием детей из Донбасса стартовали 25 июля и завершились 24 августа. Мальчики и девочки из ЛНР находились в санатории «Орловчанка», лагере «Мечта» и центре «Космос».

При этом Орловская область взяла на себя расходы не только по отдыху, но и по транспортировке детей.

Ранее стало известно, что на Орловщине детям Донбасса дали новые льготы.

ИА «Орелград»


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