Этим летом на Орловщине отдохнули 310 школьников из ЛНР

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области.
Все они приезжали в орловские лагеря из Троицкого района Луганской Народной Республики. Напомним, что между нашей областью и этим муниципальным образованием заключён всесторонний договор о сотрудничестве.
Первые смены с участием детей из Донбасса стартовали 25 июля и завершились 24 августа. Мальчики и девочки из ЛНР находились в санатории «Орловчанка», лагере «Мечта» и центре «Космос».
При этом Орловская область взяла на себя расходы не только по отдыху, но и по транспортировке детей.
Ранее стало известно, что на Орловщине детям Донбасса дали новые льготы.
ИА «Орелград»