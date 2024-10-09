В Орле управляющую компанию подозревают в мошенничестве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проверена деятельность управляющей компании «Умный дом». Основанием стали обращения граждан, публикации в интернете и СМИ. Было установлено, что под управлением ООО «УК «Умный дом» находится более 240 многоквартирных домов в Орле. Несмотря на небольшой штат сотрудников, в котором отсутствуют специалисты по многим направлениям, управляющая компания не заключила договоры с контрагентами для надлежащего содержания общего имущества МКД. Это привело к многочисленным жалобам жителей на некачественную работу УК.

За нарушения лицензионных требований в отношении ООО «УК «Умный дом» и его директора было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по частям 2 и 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Прокуроры Советского, Железнодорожного и Северного районов Орла внесли представления руководителю управляющей компании об устранении нарушений федерального законодательства. Направлены в суд иски с требованием обязать провести ремонтные работы.

Также выяснилось, что ООО «УК «Умный дом» выставляло жителям счета за содержание и ремонт жилых помещений, включая плату за техническое обслуживание, осмотр и аварийный ремонт внутридомовых газовых сетей. При этом соответствующие договоры с ресурсоснабжающей организацией не были заключены, поэтому УК не могла оказывать эти услуги. Материалы проверки по факту были направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится процессуальная проверка.

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратур, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 8 октября, первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин рассказал о жалобах орловцев на «Умный дом». К помощи политика решили прибегнуть жильцы МКД на улице Приборостроительной. Постоянно отключают электричество, в подъезде нет света. Течет крыша. Вместо решения проблем, сотрудники компании начали хамить. Акты о залитии не выдают, текущий ремонт не делают. Жильцы дома пережили двухнедельное отключение газа. Это еще не весь список претензий. Также ООО «УК «Умный дом» прозвучало в списке самых проблемных по подготовке к отопительному сезону.

По данным kartoteka.ru, ООО «УК «Умный дом» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Ирина Мазина. Учредитель – Крутецкий Алексей Константинович. Численность персонала – до 15 человек. Чистая прибыль в 2022 году составила 159 тысяч рублей.

ИА “Орелград”