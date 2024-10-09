В Орловской области выявлены сотни случаев заражения картошки

Золотистая картофельная нематода выявлена в Ливенском и Должанском районах.

Как сообщает Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», в отдел карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории поступили на исследование 265 образцов почвы, отобранные в рамках госзадания в Ливенском и Должанском районе. Эти образцы были проверены на наличие опасного карантинного вредителя: золотистой картофельной нематоды вида Globodera rostochiensis.

«В ходе проведения исследований были выявлены 265 случаев заражения золотистой картофельной нематодой Globodera rostochiensis, – сообщили в учреждении. – Сведения о выявленных случаях заражения были переданы в Территориальное Управление Россельхознадзора для принятия решения».

Иными словами, один из самых опасных карантинных вредителей, микроскопический червь, был выявлен во всех изученных образцах почвы.

Напомним, что ТУ Россельхознадзора на полученную от экспертов информацию отреагировало оперативно. Так, в Должанском районе уже установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на территории деревень Евланово и Луганка на общей площади 626,98 га, в том числе: в 31 очаге общей площадью 5,33 га в границах земельных участков для ведения личных приусадебных хозяйств и в буферной зоне площадью 621,65 га.

«Микроскопический червь живет на корнях растений семейства пасленовых (на картофеле, томате, перце и т.д. и сорняках – паслене черном, белене и др.), – поясняет Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Но картофель является единственным растением, на котором может размножаться этот вредитель. Скорость, с которой нематода размножается и распространяется, очень большая. Но самым опасным является то, что нематода делает растения уязвимыми перед другими заболеваниями, они склонны к появлению грибных инфекций, признаки которых хорошо известны всем огородникам».

По словам экспертов, особенно большой вред этот червь наносит на приусадебных участках и в коллективных садах, где картофель в течение многих лет является бессменной культурой и где никакой борьбы с вредителем практически не ведут. Также он представляет огромную угрозу полям с укороченным севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место через 1-2 года.

ИА «Орелград»