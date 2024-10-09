В список опорных пунктов пока попали не все райцентры Орловщины

Андрей Клычков принял участие в обсуждении Стратегии пространственного развития России.

Оно состоялось по видеосвязи. Встречу провёл премьер-министр Михаил Мишустин.

В настоящий момент завершается работа над Стратегией пространственного развития России на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года). Это важный документ, который фиксирует глобальные планы экономического роста всей страны и каждого региона.

В настоящее время для включения в Стратегию отобраны 2264 опорных пунктов. В них проживает около 76% населения страны. Для таких населенных пунктов разрабатываются единые стандарты обновления, а также мастер-планы по их развитию.

В Орловской области список таких пунктов ещё формируется. Согласно информации пресс-службы губернатора и правительства области, в предварительный перечень, что ожидаемо, попали столицы практически всех районов, а также Орёл, Ливны и Мценск. Однако исключением стал посёлок Долгое. Вместо него в список включили село Кривцово-Плота, тоже расположенное на территории Должанского района.

В рамках Стратегии за Орловщиной закреплены 17 направлений развития. Например, это производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство лекарственных средств и материалов, которые используются в медицине, растениеводство и животноводство и другие подобные позиции.

ИА «Орелград»