Департамент образования ввел инструмент для борьбы с коррупцией

Руководителей учреждений образования могут снимать с должности.

Департамент образования Орловской области утвердил порядок уведомления руководителями подведомственных ему учреждений о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Документ уже зарегистрирован в главном правовом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области. Конфликт интересов считается одним из проявлений коррупции, он может возникнуть, например, из-за родственных связей внутри учреждения.

Поэтому в новом порядке используются такие термины как «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», причем они применяются в значениях, предусмотренных статьей 10 Федерального закона «О противодействии коррупции». Согласно приказу, руководитель учреждения, подведомственного департаменту образования, обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта. При этом он может даже лишиться своего места.

«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения руководителя, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке или в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов», – говорится в документе.

Руководитель обязан письменно уведомить работодателя о возникшей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сделать это надо не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения у руководителя личной заинтересованности. Уведомление составляется по типовой форме, к нему прилагаются подтверждающие материалы. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление включать запрещено.

«В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны», – разъясняет документ. При нахождении руководителя вне установленного места работы, например, если он находится в командировке, отпуске или на больничном, уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности он обязан «любыми доступными средствами связи».

Принимать уведомления будут в отделе кадрового и правового обеспечения департамента образования. Регистрация производится в день поступления в специальном журнале, который должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала регистрации.

Руководитель, подавший уведомление, но не принявший мер по урегулированию или предотвращению конфликта интересов, несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сообщать следует о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры или их аффилированные лица владеют 20 и более процентами акций, долей и паев в совокупности или занимают должности в органах управления. Также руководители обязаны сообщать в департамент об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

ИА «Орелград»