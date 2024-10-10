Орловцы чаще открывают магазины, чем гостиницы

Названы самые популярные в Орле виды бизнеса.

В Орловской области за 9 месяцев 2024 года 106 представителей бизнеса уведомили региональное Управление Роспотребнадзора о начале своей предпринимательской деятельности, причем 80 из них подали уведомления в соответствии с новым порядком. В ведомстве пояснили, что уведомительный порядок действует с 2009 года. Он направлен на сокращение административных издержек бизнеса, различного рода разрешений и согласований.

С 1 апреля 2024 года порядок изменился, процедура стала проще. Теперь уведомления о начале предпринимательской деятельности и существенные сведения, например, об изменении места фактической работы и о прекращении предпринимательской деятельности, подаются в Роспотребнадзор при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг. В этом году в Орловской области 75 индивидуальных предпринимателей и 31 юридическое лицо уведомили об открытии 114 производственных объектов по 149 видам экономической деятельности, подлежащих контролю Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в их число попали 50 предприятий общественного питания, 53 предприятия торговли пищевыми продуктами и непродовольственными товарами, два предприятия по производству пищевых продуктов, два промышленных предприятия, четыре парикмахерских, одно полиграфическое предприятие, одно туристическое агентство и одна гостиница.

«По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2024 года на территории Орловской области зарегистрировали свою деятельность 15 юридических лиц и 135 индивидуальных предпринимателей по видам работ и услуг, подконтрольным Роспотребнадзору, а уведомили о начале своей деятельности только 36 процентов из вновь зарегистрированных представителей бизнес сообщества», – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили о том, что за нарушение порядка представления уведомлений предусмотрена административная ответственность в рамках КоАП РФ. Так, размеры административных штрафов для должностных лиц варьируются от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

ИА «Орелград»