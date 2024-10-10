Орловцам предложили разгадать всероссийский кроссворд

Акция пройдет на базе областной библиотеки имени Бунина.

«Всероссийский исторический кроссворд 2024» пройдет 19 октября в 12:00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Как пояснили организаторы, библиотека станет площадкой для проведения этой просветительской акции. Проводится она ежегодно по всей стране, начиная с 2019 года. В текущем году она будет проводиться шестой раз. Организаторами акции являются Московский городской педагогический университет совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России.

«Партнерами и соратниками в проведении кроссворда традиционно являются библиотеки, школы, вузы из 63 регионов страны, – рассказали в «Бунинке». – В прошлом году на этих площадках кроссворд написали около 12 000 человек. В этом году задания кроссворда будут посвящены книгам и рукописям, истории книгопечатания и библиотечного дела. Исторический кроссворд, придуманный в Московском городском педагогическом университете, представляет собой интересный формат интеллектуального досуга, который пришелся по вкусу и взрослым, и детям».

Увлекательные задания, не требующие доскональных знаний школьной программы, кроссворды и ребусы, отгадывание которых расширяет спектр исторических знаний, возможность с пользой и интересом провести свободное время — все это «Всероссийский исторический кроссворд», добавили в «Бунинке». Участником акции может стать любой желающий. Исторический кроссворд предоставляет возможность проверить свои знания, воображение и логику, провести время наедине с историей, узнать что-то новое и неожиданное, отмечают организаторы.

Для того, чтобы решить кроссворд, нужно только умение мыслить логически и желание отгадывать загадки, не говоря уже о хорошем азарте. Добавим, что Государственная публичная историческая библиотека России стала генеральным партнером проекта, сумев подключить к этой акции библиотеки по всей стране. В 2023 году в акции приняли участие 63 региона Российской Федерации, было задействовано более 400 площадок.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»