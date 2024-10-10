Ливны зовут на зарплату в 160 тысяч рублей

Более 1000 работников требуется предприятиям города и Ливенского района.

Как сообщили в администрации города Ливны, руководитель территориального центра занятости населения Ливенского района Наталья Зацепилина вступила на оперативном совещании и проинформировала о ситуации на рынке труда в текущем 2024 году. Из доклада следует, что по состоянию на 1 октября в банке вакансий заявлено 1097 рабочих мест от предприятий города и района. Из них 762 вакансии предназначены для замещения рабочих профессий, 558 – для обрабатывающих производств, 158 – для сельского и лесного хозяйства, 88 – для здравоохранения, 65 – для образования, 57 – для торговли, а 138 вакансий заявлено в счет квоты.

«В сравнении с началом 2024 года зафиксирован рост вакансий в таких сферах, как промышленность – плюс 38 процентов, торговля – плюс 8 процентов, образование – плюс 30 процентов, – доложила Наталья Зацепилина. – Снижение объема предложений наблюдается в строительстве –минус 30 процентов. Уровень средней заработной платы по заявленным вакансиям в 2024 году составил 31 952 рублей, что на 15 процентов выше аналогичных показателей 2023 года».

По ее словам, наиболее высокие зарплаты предлагают в реальном секторе экономики, например, на производстве зарплатные предложения доходят до 160 тысяч рублей, в сельском хозяйстве – до 100 тысяч рублей, в здравоохранении – до 75 тысяч рублей. Наталья Зацепилина также отметила, что работодателям бывает непросто найти работников даже на высокую зарплату. В решении этой проблемы помогают ярмарки вакансий. В 2024 году ливенским центром занятости было проведено пять ярмарок вакансий, в которых приняли участие 223 человек.

«Это мероприятие стало площадкой для быстрого подбора работы и кадров, а тем, кто сейчас не ищет работу, она помогла познакомиться с запросами работодателей, наметить для себя пути для профессионального развития и выбора профессии, – пояснила Наталья Зацепилина. – В рамках федерального проекта «Работа России. Время возможностей» в два этапа прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. В ней приняли участие 167 ищущих и безработных граждан, в том числе 55 студентов. По информации работодателей, трудоустроено 37 граждан. Также центром занятости населения проведено три открытых отбора для 45 соискателей, в результате трудоустроено шесть граждан».

ИА «Орелград»