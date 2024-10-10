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Орловскую школу заставили отремонтировать крышу

10.10.2024 | 10:30 Закон и порядок, Новости, Образование

Нарушение выявили в Глазуновском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Это сделала местная прокуратура. Ведомство проверяло соблюдения законодательства об образовании.

Выяснилось, что в отдельных внутренних помещениях Краснослободской средней школы имеются следы намоканий и протечек. Прокуратура установила, что кровельное покрытие частично нуждается в ремонте и восстановлении.

Ведомство обратилось с соответствующим иском в суд. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в органе надзора.

Ранее стало известно, что в Орле протекающая крыша чуть не привела к пожару.

ИА «Орелград»


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