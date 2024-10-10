Орловскую школу заставили отремонтировать крышу

Нарушение выявили в Глазуновском районе.

Это сделала местная прокуратура. Ведомство проверяло соблюдения законодательства об образовании.

Выяснилось, что в отдельных внутренних помещениях Краснослободской средней школы имеются следы намоканий и протечек. Прокуратура установила, что кровельное покрытие частично нуждается в ремонте и восстановлении.

Ведомство обратилось с соответствующим иском в суд. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в органе надзора.

Ранее стало известно, что в Орле протекающая крыша чуть не привела к пожару.

ИА «Орелград»