Орловскую школу заставили отремонтировать крышу

Нарушение выявили в Глазуновском районе.
Это сделала местная прокуратура. Ведомство проверяло соблюдения законодательства об образовании.
Выяснилось, что в отдельных внутренних помещениях Краснослободской средней школы имеются следы намоканий и протечек. Прокуратура установила, что кровельное покрытие частично нуждается в ремонте и восстановлении.
Ведомство обратилось с соответствующим иском в суд. Требования удовлетворили.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в органе надзора.
Ранее стало известно, что в Орле протекающая крыша чуть не привела к пожару.
ИА «Орелград»