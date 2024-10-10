Мэр Орла назвал дату запуска тепла в жилой фонд

Это станет началом второго этапа отопительного периода.

По словам Юрия Парахина, тепло начнёт поступать в жилые дома уже с завтрашнего дня. Мэр утвердил соответствующее постановление.

«Прогноз погоды позволяет это сделать: по нормативам среднесуточная температура в течение пяти дней не должна превышать плюс восемь по Цельсию», – пояснил градоначальник.

Также Парахин напомнил, что запуск тепла является «небыстрым» процессом и попросил орловцев набраться терпения. Как рассказал мэр, в период старта отопительного сезона всем сотрудникам управляющих компаний поручено организовать дежурство на своих рабочих местах.

Кроме того, орловский градоначальник посоветовал орловцам, в чьих квартирах батареи не потеплеют в положенные сроки, сообщать об этом с помощью специального телеграм-сервиса «ТеплоБот».

ИА «Орелград»