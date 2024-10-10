Орловский арбитраж вынес решение по станции умягчения воды

Подрядчика обязали вернуть в бюджет около 94 миллионов.

Иск к ООО «Транком Строй» подал «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Компания бралась построить станцию умягчения воды на Окском водозаборе, но не завершила строительство. О решении Арбитражного суда сообщили «Орловские новости».

Подрядчика обязали вернуть в бюджет около 94 миллионов рублей (как «неосновательное обогащение»), выплатить около 3 миллионов как проценты за пользование этими деньгами, а также выплатить госпошлину в 200 тысяч рублей.

Впрочем, получится ли вернуть эти средства на деле — большой вопрос.

Контракт с ООО «Транком Строй» заключили в декабре 2022-го года. Микропредприятию доверили проект стоимостью 217,5 миллионов рублей. Станцию нужно было сдать через год.

Однако в итоге подрядчик получил аванс в 108 миллионов рублей, но выполнил работ лишь на пять. Известно, что по этому поводу возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»