Около 170 работников опытной станции получили зарплату с задержкой

Деньги выплатили после вмешательства инспекции труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области заявила о восстановлении нарушенных трудовых прав работников опытной станции «Стрелецкая», которая является филиалом ФГБНУ «ФНЦ ЗБК». В ведомстве пояснили, что в компании было проведено внеплановое контрольно-надзорное мероприятие. Инспекторы проверяли соблюдение трудового законодательства и других нормативных правовых актов, в том числе внутренних документов ФГБНУ «ФНЦ ЗБК». Акцент был сделан на соблюдении права на оплату труда. Здесь и были вскрыты нарушения.

«По результатам проверки была выявлена задолженность по заработной плате за вторую половину августа 2024 года перед 173 работниками на общую сумму 2,473 миллиона рублей. Работодателю было выдано обязательное для исполнения предписание. В настоящее время вышеуказанная сумма выплачена в полном объеме», – сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области.

Это не первый подобный случай за последнее время. Напомним, что в сентябре 2024 года сотрудники Госинспекции труда выявили просроченную задолженность по заработной плате в ГУП ОО «Медтехника». Руководству организации также было выдано обязательное для исполнения предписание. В начале октября Госинспекция труда сообщила, что предписание выполнено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

«Ранее в ходе контрольного (надзорного) мероприятия Государственной инспекцией труда в Орловской области было установлено наличие задолженности по заработной плате в ГУП Орловской области «Медтехника» за июль-август 2024 года перед 49 работниками на общую сумму 1,95 миллиона рублей», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»