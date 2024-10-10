На Орловщине дорожный ремонт забуксовал на 17 объектах

Здесь уже имеется отставание от графика.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов. С соответствующим докладом выступил Алексей Субботин, глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Как рассказал чиновник, на данный момент в сфере дорожного ремонта провалены сроки по 17 объектам. По три из них приходится на Малоархангельский, Мценский и Хотынецкий районы, два — на Верховский, ещё по одному — на Орловский муниципальный округ, Ливны и Мценск, а также на областной центр. В Орле проблемой стал ремонт улицы Городской.

Субботин обратил особое внимание на Ливны, где не успевают отремонтировать тротуар по улице Дзержинского. Стоимость контракта составляет 3,5 миллиона. Крайняя дата — 15 октября. «Работы ведутся, но мы видим, что темпы недостаточные», – указал глава департамента.

Впрочем, все «запоздалые» дорожные стройки планируется сдать в текущем месяце. «Конечно, многовато объектов, которые у нас с отставанием от графика», – признал Вадим Тарасов.

Впрочем, есть ремонты дорог, которые делают с опережением. Так, «Дорожная служба» занимается тремя объектами во Мценском районе (в Большой Каменке и Волково), которые планировались на будущий год. Также ещё один опережающий ремонт то же предприятие делает в Ливенском районе в посёлке Совхозный.

ИА «Орелград»