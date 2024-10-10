Парахин объяснил ситуацию на Городской улице

Ремонт пошёл не по графику.

Тема обсуждалась сегодня на совещании с главами муниципальных образований.

Как напомнил мэр Орла, протяжённость улицы составляет 1,3 километра, а стоимость ремонта, который ведётся практически по всей длине Городской — около 67 миллионов рублей.

«Работы не приняты в связи с выявлением дефектов асфальто-бетонного покрытия в части соответствия его продольной ровности», – рассказал Парахин. На данный момент проводится соответствующая экспертиза. Её результаты станут известны в первой декаде ноября. Решение о приёмке улицы не будет принято раньше этого срока.

Капремонтом улицы Городской занимается ООО «РБК Стройинвест». Компания получила контракт без проведения конкурсных процедур и даже без доверенных лимитов финансирования.

Работы стартовали в октябре 2023-го. Ремонт должны были сдать в мае этого года.

ИА «Орелград»