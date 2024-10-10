Названа величина прожиточного минимума на 2025 год

Она увеличена почти на 15 процентов.

Правительство Орловской области подготовило проект постановления об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2025 год. Поясним, что указанная величина устанавливается ежегодно. Она применяется при расчете размеров социальных выплат и пособий в качестве основного ориентира, по которому определяется достаток семьи или одиноко проживающего гражданина. Проще говоря, эта величина позволяет судить о том, является ли семья малоимущей или нет.

С докладом на эту тему на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений выступил руководитель регионального управления труда и занятости Александр Сотников. Данное управление входит в структуру департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, глава которого Ирина Гаврилина и провела заседание комиссии.

Из доклада Александра Сотникова следовало, что на 2025 год величина прожиточного минимума на душу населения будет установлена в размере 16 492 рублей, для трудоспособного населения – 17 976 рублей, для пенсионеров – 14 183 рублей, для детей – 15 997 рублей. Каждая из них будет увеличена по сравнению с 2024 годом на 18 процента. Так, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по сравнению с действующей возрастет на 2121 рубль, для трудоспособного населения – на 2312 рублей, для пенсионеров – на 1824 рубля, для детей – на 2057 рублей.

Тем временем Федерация профсоюзов Орловской области сообщила, что в 228 организациях региона в коллективных договорах предусмотрены обязательства об установлении минимальной заработной платы не ниже регионального прожиточного минимума. А в 47 организациях минимальная зарплата установлена выше федерального минимального размера оплаты труда.

Кроме того, растет число коллективных договоров, в которых установлена индексация заработной платы. Так, в 2020 году она была установлена в 94 коллективных договорах, в 2022 году — в 118, в 2023 году — в 166. «По данным профсоюзного мониторинга в первом полугодии 2024 года индексация заработной платы в организациях области проводилась на уровне от 4 до 19 процентов», добавили в областной Федерации профсоюзов.

ИА «Орелград»