Строительство медцентра на Нормандии-Неман снова вызвало вопросы

Потребовалась дополнительная «проработка с администрацией Орла».

На заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области сняли с рассмотрения вопрос о возможности отклонения от предельных параметров строительства здания медицинского центра на улице Нормандия-Неман. Заявитель Михайлова Ольга Сергеевна попросила одобрить нулевые отступы от границ участка с запада и севера, с юга – 1,5 метра. Участок с кадастровым номером 57:25:0020422:65 имеет площадь 769 кв. м, а здание планируется площадью 507,6 кв. м. Эксперты потребовали дополнительной проработки, указано в протоколе заседания комиссии.

Эта земля имеет давнюю, в том числе судебную историю. В 1995 году был утвержден проект установления границ землепользований в кадастровом квартале. Жилищному ремонтно-эксплуатационному объединению в бессрочное пользование для эксплуатации и обслуживания МКД были представлены участки, в том числе для дома № 20 по улице Нормандия-Неман.

В июле 2001 года земля перешла в аренду МУП ЖРЭО. В октябре этого же года ООО «Виктан» предоставлен в аренду на три года участок с кадастровым номером 57:25:0020422:0065 площадью 768,6 кв. м для строительства административного здания. Территорию выкроили за счет части земли, ранее предназначавшейся для эксплуатации дома № 20 (оставили 1,9 тыс. кв. м вместо 2,7 тыс. кв. м). ООО «Виктан» неоднократно продлевались сроки пользования. В январе 2011 компания переуступила права аренды Лидии Петровне Черниковой.

Судя по спутниковым снимкам, здание начали строить в 2013 году, в 2016 – оно уже под крышей. В 2014 году предпринималась попытка оспорить законность раздела земли МКД, но Заводской районный суд не увидел весомых оснований. В 2015 году граждане пытались признать сокращение земли для эксплуатации дома «технической ошибкой», но аналогично не добились успеха.

В 2019 году удовлетворены исковые требования управления муниципального имущества администрации Орла об изъятии объекта строительства – медцентра, степенью готовности 79%. Решение суда вступило в законную силу и чиновники выставили объект на аукцион, но желающих приобрести здание не нашлось.

Лидия Черникова в 2020 году предложила администрации выкупить здание или продлить аренду до завершения работ, однако в УМИЗ отказались. Женщина обратилась в суд. В итоге в ноябре было заключено мировое соглашение, по которому Черникова взяла на себя обязательства погасить задолженность по аренде, получить разрешение на строительство и ввести здание в эксплуатацию в течение трех лет. В случае неисполнения здание подлежит продаже с публичных торгов, а договор аренды считается прекращенным, указано в документах суда.

В конце 2024 года появились новые лица со старыми предложениями.

ИА “Орелград”