Орел заплатит 55 миллионов за обслуживание светофоров

Администрация города ищет исполнителя, с которым заключит контракт.

Мэрия выступила организатором тендера, победитель которого получит право на выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения на улицах города Орла в 2025 году. В роли заказчика, который заключит муниципальный контракт с подрядчиком, выступает муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Финансирование обеспечивается в рамках лимитов бюджетных средств, выделяемых на содержание улично-дорожной сети.

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 55 миллионов рублей. Под светофорным объектом в проекте контракта понимается группа дорожных светофоров и технологически объединенных с ними конструкций и оборудования, установленных на участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных средств или транспортных средств и пешеходов регулируется светофорной сигнализацией, работающей в едином цикле. Подрядчик обязан проводить еженедельный профилактический объезд с технической диагностикой всех светофорных объектов.

В состав светофорного объекта, помимо светофоров, могут входить иные технические средства организации дорожного движения, если это предусмотрено проектной документацией. Например, это конструкции (опоры, стойки, консоли, тросы, фундаменты), дорожные контроллеры, выносной пульт управления, выносное распределительное устройство, звуковые и тактильные устройства сигналов переходов, табло вызова пешехода, таймер обратного отсчета времени, информационные световые секции (белолунные, желтые мигающие и «ждите-идите» секции, питающие кабельные линии, оборудование проводных и беспроводных линий связи, аккумуляторные батареи, автономные источники электроснабжения (солнечные панели и АКБ), экран (расположенная по периметру светофора светонепроницаемая диафрагма для увеличения контраста и видимости), который может быть встроен в корпус светофора или может быть съемным, и так далее.

«Обслуживание светофорных объектов в городе Орле заключается в поддержании постоянной технической готовности эксплуатируемых светофорных объектов, не менее 208 единиц, за счет выполнения комплекса мер по предупредительно-профилактическому и оперативному ремонту технических устройств световой сигнализации, – следует из условий тендера. – В период выполнения работ подрядчик несет ответственность за обеспечение бесперебойного безопасного движения транспорта и пешеходов в границах участка объекта. Обеспечивает сохранность находящихся в зоне оказания услуг коммуникаций, дорожных знаков и приборов освещения. Подрядчик обязуется обеспечивать ремонт светофорных объектов круглогодично в круглосуточном режиме, т.е. 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году (366 в високосном году)».

ИА «Орелград»