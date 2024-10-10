Установлено имя лётчика, погибшего на Орловщине в 1942-м

Об этом сообщили в поисковом объединении “Огненная дуга”.

Обломки самолёта и останки защитника Отечества нашли в ходе “Вахты памяти 2024”. Удалось установить его имя – это Иван Васильевич Башкиров, который служил в 198-м штурмовом авиационном полку 233-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной Армии.

Поисковые работы проводились на территории Залегощенского района неподалёку от станции Золотарёво. Местные жители рассказали, что в августе 1942-го года здесь произошёл воздушный бой. Данные получили подтверждение в исторических источниках.

Поисковики восстановили картину боя, в котором погиб красноармеец. Самолёт был подбит. Падая, он подорвался на своих же авиационных бомбах. Бронекорпус самолёта вошел в землю на глубину около трех с половиной метров, выгорел и распался на мелкие фрагменты.

“Определение номера машины и имени летчика – большой успех при работе с подъёмом сбитых самолетов. Как правило, в большинстве случаев успех при таких поисковых работах невысок. Теперь же мы сможем заняться определением родственников погибшего летчика, так как данные для этого есть. Найденные обломки самолета дополнят экспозицию музея Великой Отечественной войны Президентской академии в Орле”, – рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В полевой экспедиции осеннего этапа Орловской областной “Вахты Памяти 2024” принимали участие поисковые отряды “Безымянный солдат” (при Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС), «Витязь» (при “Юнармии”), “Десантник” (при городском центре “Десантник”), “Казачий” (при ОГКО ВКО “ЦКВ”), “Имени С.С. Феронова” и “Железнодорожник”.

ИА “Орелград”