Орловский инвалид восстановил пенсию через прокуратуру

Ведомство обратило внимание на информацию в СМИ.

История началась в июне этого года. Орловец должен был пройти освидетельствование и экспертизу в медучреждениях областного центра. Однако он не мог добраться туда физически.

Из-за этого мужчина подписал официальный отказ от прохождения обследований. После этого ему перестали начислять пенсию по инвалидности.

В дело вмешалось надзорное ведомство. Прокуратура добилась, чтобы орловца на транспорте медицинского учреждения доставили во «вторую» поликлинику и областную клиническую больницу. Там он прошёл все положенные процедуры.

Затем Главное бюро медико-социальной экспертизы установило мужчине бессрочную группу инвалидности. Кроме того, необходимые документы были направлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области для перерасчета выплат за период с июня.

Также мужчине оказали содействие в подготовке заявлений на получение социальной помощи. На данный момент орловцу назначили такую поддержку в виде двух ежемесячных денежных выплат в общей сумме около 20 тысяч рублей, а также компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ИА «Орелград»