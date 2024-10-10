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Орловский инвалид восстановил пенсию через прокуратуру

10.10.2024 | 17:10 Медицина, Новости

Ведомство обратило внимание на информацию в СМИ.

Фото: ИА “Орелград”

История началась в июне этого года. Орловец должен был пройти освидетельствование и экспертизу в медучреждениях областного центра. Однако он не мог добраться туда физически.

Из-за этого мужчина подписал официальный отказ от прохождения обследований. После этого ему перестали начислять пенсию по инвалидности.

В дело вмешалось надзорное ведомство. Прокуратура добилась, чтобы орловца на транспорте медицинского учреждения доставили во «вторую» поликлинику и областную клиническую больницу. Там он прошёл все положенные процедуры.

Затем Главное бюро медико-социальной экспертизы установило мужчине бессрочную группу инвалидности. Кроме того, необходимые документы были направлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области для перерасчета выплат за период с июня.

Также мужчине оказали содействие в подготовке заявлений на получение социальной помощи. На данный момент орловцу назначили такую поддержку в виде двух ежемесячных денежных выплат в общей сумме около 20 тысяч рублей, а также компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ИА «Орелград»


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