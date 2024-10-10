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В 2025-м в Орловской области заменят 335 лифтов

10.10.2024 | 18:06 ЖКХ, Новости

Работы проведут в 94 домах.

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Об этом рассказал руководитель регионального Фонда капитального ремонта Владимир Слизовский в интервью телеканалу «Первый областной». Торги на разработку проектов и смет данных работ проведут уже в этом году.

Также в следующем году должны капитально отремонтировать 192 дома. Четыре из них уже находятся в стадии комплексного ремонта.

В целом, по программе капремонта сейчас в Орловской области продолжаются работы на 70 объектах. Некоторые дома готовы уже на 90%.

Ранее стало известно, что в Орле работы по засыпке лужи перенесли на следующий год.

ИА «Орелград»


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