В Орловской области вскрыли схему незаконной миграции

Дело уже направлено в суд.

Обвиняемая — жительница Смоленской области. Согласно версии следствия, она вступила в сговор с уроженцем Таджикистана. Этот гражданин разработал целую преступную схему по организации незаконного пребывания иностранцев в нашем государстве.

В деятельность вовлекли шесть женщин, которые заключили фиктивные браки с гражданами иностранных государств — за денежные вознаграждения. Более того, «поддельные» мужья установили отцовство в отношении детей россиянок.

В результате незаконных действий в 2022 и 2023 годах 12 иностранцев смогли получить виды на жительство в России, действуя в упрощенном порядке. Общая сумма вознаграждения фиктивным жёнам составила около полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждалось по материалам региональных подразделений Управлений ФСБ и МВД. Судьбу главной соучастницы решит Калужский районный суд. В отношении остальных участников схемы следствие пока не завершено.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»