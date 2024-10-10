Профессор орловского вуза пойдёт под суд из-за взяток

Их общая сумма оценивается в 347 тысяч рублей.

В Следственном комитете завершили дело, возбуждённое в отношении профессора, заведующего кафедрой «Продукты питания животного происхождения» Орловского аграрного университета имени Парахина. Ему вменяются 10 эпизодов получения взяток на общую сумму 347 тысяч рублей.

Преступления происходили в период с 2019 по 2022 годы. Как считает СКР, обвиняемый незаконно содействовал студентам в успешной защите выпускных квалификационных работ. Педагог оказывал влияние на комиссию, принимавшую данные решения. Она состояла из его подчинённых.

Интересно, что работы он выполнял сам, а затем передавал их студентам для защиты. Кроме того, профессор содействовал учащимся в сдаче экзаменов, а также в написании отчётов о прохождении практики (и получении соответствующих фиктивных отметок).

«Вину в совершённых преступлениях он не признал», – отметили в орловском Управлении ведомства.

Тем не менее, дело передано в суд с обвинительным заключением. Его возбуждали по материалам оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»