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Выезд из микрорайона «Болховский» станет трёхполосным

10.10.2024 | 14:52 Важное, ЖКХ, Новости

Дорогу должны привести в порядок к июню 2025-го года.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Исполнять контракт будет ООО «ДП-1». Заказчиком выступает администрация Орловского муниципального округа. Стоимость работ — около 11,9 миллиона рублей.

Ремонт сделают на улице Генерала Лаврова, которая является единственным выездом из микрорайона «Болховский». На её состояние (и загруженность) постоянно жалуются местные жители.

Подрядчик должен обустроить основание автомобильной дороги (из песка и щебня), её покрытие (из горячей асфальтобетонной смеси), укрепить обочины, обновить тротуар, установить металлические пешеходные ограждения, нанести дорожную разметку.

«Планируемый к ремонту однополосный автомобильный участок дороги после проведения подрядчиком капитального ремонта будет иметь три полосы движения», – отметили в пресс-службе.

Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершить их должны в мае 2025 года.

ИА «Орелград»


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