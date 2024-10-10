В Орле работы по засыпке лужи перенесли на следующий год

Она мешает жить посетителям музея Русанова.

Напомним, учреждение находится в Железнодорожном районе на улице, названной в честь нашего земляка — знаменитого путешественника. Это его родовой дом, а также важная точка притяжения для орловцев, неравнодушных к культуре и истории.

Однако многим посетителям серьёзно портит настроение огромная лужа, которая «встречает» их в непосредственной близости от входа в музей.

Одна из наших читательниц задалась вопросом об исправлении этой ситуации в паблике «Орёлграда» «Вконакте». Ей ответили с официального аккаунта мэрии Орла. К сожалению, ответ оказался не слишком утешительным.

«По информации из профильного управления работы по засыпке лужи запланированы на следующий год», – поделились представители орловских чиновников.

Ранее стало известно, что в музее Русанова пройдёт выставка «Русь деревянная».

ИА «Орелград»