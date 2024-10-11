Администрация губернатора внепланово проверила мэрию Орла

Десятки нарушений выявлены в сфере отчетности о расходовании бюджетных средств.

Главное контрольное управление администрации губернатора и правительства Орловской области представило краткий отчет о проведении внеплановой камеральной проверки администрации города Орла. Проверялось соблюдение порядка предоставления из бюджета Орловской области бюджету города Орла целевого трансферта. Ревизоров, прежде всего, интересовало соблюдение сроков предоставления отчетности. Основанием для проведения контрольного мероприятия послужило письмо департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В результате контрольного мероприятия были выявлены нарушения порядка предоставления трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение создания и модернизации объектов инженерной инфраструктуры за счет средств бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета. В администрации губернатора подсчитали, что за период с ноября 2022 года по март 2024 года администрация города Орла в 45 случаях не предоставила или направила отчеты в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области позже установленного срока от 2 до 24 дней.

Иными словами, при проверке мэрии было выявлено 45 однотипных нарушений. По результатам проверки администрации города Орла было направлено представление. Его копия направлена в вышеуказанный департамент. Кроме того, в соответствии с указом президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»