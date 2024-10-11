Активисты вскрыли 177 нарушений законодательства об охране труда

Такие задачи решает главный технический инспектор труда ФПОО.

Главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев. Также он ведет мониторинг, посещает организации, знакомится с материалами дел, изучает распорядительные документы и консультирует по вопросам возмещения ущерба. Об этом было заявлено на заседании Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В 2023-2024 годах им проведено 113 проверок, выявлено 177 нарушений законодательства об охране труда, выдано 62 представления, – перечислили в Федерации профсоюзов. – Представляя интересы профсоюзов, главный технический инспектор труда ФПОО принимает участие в работе Орловской городской межведомственной комиссии по охране труда. Профсоюзный актив принимает участие в мероприятиях по специальной оценке условий труда».

Заместитель председателя ФПОО Юрий Власов подчеркнул, что в работе по предотвращению производственного травматизма и улучшению условий труда роль уполномоченных доверенных лиц по охране труда очень высока. Кстати, в Орловской области их насчитывается 1094 человека. Юрий Власов также отметил, что социальное партнерство обеспечивается работой областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 27 районными трехсторонними комиссиями.

«Органами власти, профсоюзами и работодателями заключено 81 соглашение, – рассказал он. – На областном уровне отраслевые соглашения заключены в здравоохранении, образовании, культуре, строительстве и агропромышленном комплексе. На муниципальном уровне заключено 18 территориальных и 57 отраслевых соглашений. По состоянию на 1 января 2024 года с профсоюзами заключено 104 соглашения. Профсоюзами области заключено 20 иных соглашений».

ИА «Орелград»