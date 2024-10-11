В Орле выберут истинных хранителей времени

Такая номинация предусмотрена условиями конкурса «Молодые лица».

В Орле с 16 октября по 13 декабря 2024 года пройдет городской конкурс «Молодые лица города Орла – 2024». Его организацией в соответствии с постановлением мэрии займется управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Конкурс проводится в целях поощрения молодежи, достигшей высоких результатов в 2023-2024 годах, а также в целях создания условий для раскрытия и развития творческого потенциала талантливой молодежи, популяризации ее успехов.

Конкурс является одним из мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации областного центра. Участие в нем могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орла. Это может быть работающая и обучающаяся молодежь, представители и лидеры молодежных, в том числе студенческих, детских и иных объединений и организаций.

Конкурс проводится в три этапа. Прием заявок пройдет с 16 октября по 22 ноября включительно. К заявке следует приложить электронную презентацию о личных и профессиональных достижениях конкурсанта, копии грамот и благодарностей, награды и т.д., подтверждающие достижения, копии публикаций в СМИ или ссылки на публикации в социальных сетях. Участник вправе представить по собственной инициативе характеристику, подписанную руководителем организации, где он работает, или образовательного учреждения, где он учится.

В период с 2 по 13 декабря конкурсанты будут защищать свои электронные презентации о личных и профессиональных достижениях, после чего комиссия определит победителей. Конкурс проводится по 10 номинациям. Так, в номинации «Хранители времени» победителя выберут из числа представителей патриотических общественных организаций и объединений, а в номинации «Истинный патриот» – из числа представителей волонтерских, благотворительных организаций и иных общественных организаций и объединений, внесших значительный личный вклад в служение Родине.

Также победителей определят в следующих номинациях: «Виртуоз спортивного дела», «Доброе сердце», «Свет знаний», «Творец», «Мастер пера», «По стопам Гиппократа», «Альма-матер» и «Сила духа». В последнем случае звание победителя присваивается за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации. Оценивать конкурсантов будут по пяти критериям с выставлением им баллов. Победителям в каждой номинации вручат памятный приз и денежное поощрение в размере 11 494 рубля.

ИА «Орелград»