У 18-летнего орловца изъяли около 220 грамм наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

Молодой житель посёлка Колпна подозревается в незаконном хранении наркотика растительного происхождения.

Части растений, разложенные для высушивания, нашли в гараже в ходе оперативных и розыскных мероприятий, проведённых местными полицейскими. Экспертиза показала, что это марихуана — общей массой 220,3 грамма. Данный размер квалифицируется как крупный.

Уголовное дело возбудили по антинаркотической 228-й статье УК — по второй части. Орловцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказал сам подозреваемый, он нашёл наркосодержащее растение неподалёку от районного центра — в дикорастущем виде. Парень решил сорвать его, засушить и употребить. Однако этим планам помешала полиция.

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»