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В Орле две многоэтажки встретили отопительный сезон без крыши

11.10.2024 | 14:21 ЖКХ, Новости

В многоквартирных домах не завершили капитальный ремонт.

Фото: ОНФ в Орловской области

Оба здания находятся на Комсомольской улице. Это дома №127 и №247. Их жильцы обратились с жалобами в «Общероссийский народный фронт».

Общественники прибыли на место и ознакомились с ситуацией. Оказалось, что здания находятся на капитальном ремонте (стоимостью примерно в 40 и 19 миллионов рублей соответственно).

«В квартирах холодно на верхних этажах, есть вероятность протечек», – рассказали в ОНФ.

В итоге региональный штаб движения обратился в Фонд капитального ремонта Орловской области с предложением о принятии меры к скорейшему завершению кровельных работ.

Отметим, что подрядчики не выбиваются из официального плана. Так, ремонт дома №127 должен завершиться к 28 ноября, дома №247 — к 25 декабря. Первое задание выполняет ООО СКФ «Арго», второе – ООО «Руфстрой».

ИА «Орелград»


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