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Орловский кампус вырос в цене

11.10.2024 | 13:01 Важное, Новости, Образование, Строительство

Стоимость госконтракта увеличилась до 10 миллиардов 41 миллиона 479 тысяч 940 рублей.

Фото: ppk-ez.ru

Соответствующий документ утверждён премьер-министром России Михаилом Мишустиным и размещён на федеральном сайте для публикации правовой информации. Распоряжение подписано накануне.

Средства пойдут на подготовку документации, инженерные изыскания, само строительство, а также на поставку оборудования для масштабного проекта.

Ранее речь шла о сумме в 9,7 миллиарда рублей. Контракт был заключён «Единым заказчиком в сфере строительства» с компанией ООО «Смарт менеджмент» в мае минувшего года.

Согласно последним данным, на днях в Орле начали строить учебно-лабораторный корпус кампуса.

ИА «Орелград»


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