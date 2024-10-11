Орловский кампус вырос в цене

Стоимость госконтракта увеличилась до 10 миллиардов 41 миллиона 479 тысяч 940 рублей.
Соответствующий документ утверждён премьер-министром России Михаилом Мишустиным и размещён на федеральном сайте для публикации правовой информации. Распоряжение подписано накануне.
Средства пойдут на подготовку документации, инженерные изыскания, само строительство, а также на поставку оборудования для масштабного проекта.
Ранее речь шла о сумме в 9,7 миллиарда рублей. Контракт был заключён «Единым заказчиком в сфере строительства» с компанией ООО «Смарт менеджмент» в мае минувшего года.
Согласно последним данным, на днях в Орле начали строить учебно-лабораторный корпус кампуса.
ИА «Орелград»