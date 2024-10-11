В Орле брошенными машинами займется спецкомиссия

Коллегиальный орган будет решать судьбу разукомплектованных транспортных средств.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил состав и положение о комиссии по решению вопросов о выявлении и перемещении брошенных (разукомплектованных) транспортных средств на территории города. Председателем комиссии назначена Мария Родштейн, исполняющая обязанности первого заместителя мэра города. Всего в состав комиссии включено 10 человек, включая представителей УМВД России по городу и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Основными задачами комиссии являются: исключение помех движению специального и иного транспорта, затруднения уборки городской дорожной сети и дворовых территорий, угрозы безопасности дорожного движения, нарушения архитектурного облика города, препятствий его благоустройству и озеленению, а также исключения потенциальной террористической угрозы.

Решать эти задачи члены комиссии будут «путем осмотра и выявления признаков неиспользуемых транспортных средств, находящихся в разукомплектованном состоянии или являющихся очагом свалки мусора». Основанием для работы комиссии является поступившая в администрацию Орла информация о брошенных или разукомплектованных транспортных средствах на территории города. Решение комиссии о перемещении такого авто является основанием для подготовки соответствующего постановления администрации города Орла. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

Напомним, что в конце августа 2024 года мэрия утвердила «Порядок выявления, перемещения и признания бесхозяйными и утилизации брошенных (в том числе, разукомплектованных) транспортных средств на территории города Орла». Предыдущий подобный документ признан утратившим силу, он действовал с 2014 года. Новым постановлением Парахин приказал предусмотреть в бюджете города необходимое финансирование. «Спецавтобазе по санитарной очистке города Орла» поручено обеспечить перемещение и определить места для временного хранения брошенных транспортных средств, поставить их на учет.

УМВД России по городу Орлу Парахин рекомендовал принять меры «по пресечению самовольного занятия земельных участков» и оказывать чиновникам содействие при эвакуации транспортных средств. Брошенным считается «транспортное средство, оставленное собственником с целью отказа от права собственности на него». Идентифицировать такие машины будут, в том числе, по видимым признакам неиспользования – спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и «иным образом разукомплектованное».

Еще одним видимым признаком считаются «брошенные высвободившиеся номерные агрегаты транспортного средства». Дополнительными признаками названы наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается, и нахождение транспортного средства вне предназначенных для этого местах. Сбор информации о наличии брошенных машин возложен на территориальные управления по районам администрации города Орла. Сигналы они могут получать и от ГАИ, и от граждан, и от любых организаций.

ИА «Орелград»