В Орле провели мастер-классы по оказанию первой помощи

Также проведено занятие по острой психологической реакции на стресс.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева, региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» совместно с инструкторами МЧС, работниками станции скорой медицинской помощи и специалистами Мединститута провели мастер-классы по оказанию первой помощи. Проект под названием «Формула спасения #МЫВместе» предусматривал моделирование чрезвычайных ситуаций различного типа, при которых могут появиться пострадавшие. Желающие могли отработать навыки оказания первой помощи.

«Первый мастер-класс был посвящен сердечно-легочной реанимации, – уточнили в ОГУ. – Эта техника является первой фазой реанимационных мероприятий, которая обеспечивает элементарное поддержание жизни: непрямой массаж сердца, обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственное дыхание».

В данном случае опытом с учениками делились волонтеры-медики и работники скорой помощи. Второй мастер-класс был посвящен выполнению приема Геймлиха. Это достаточно известная манипуляция, но далеко не все умеют проводить ее правильно. Прием Геймлиха применяется, когда в трахею попадает инородное тело, как правило, когда кусочек пищи застревает в горле. Дыхательное горло при такой ситуации может быть закупорено практически полностью, и тогда человек начинает задыхаться.

Участникам мастер-класса рассказали, что если человек подавился, но при этом кашляет, – это хороший признак. Кашель говорит о том, что трахея закупорена не полностью, но если подавившийся человек не кашляет, а держится за горло и задыхается, то ему нужна посторонняя помощь. При необходимости прием Геймлиха надо повторить несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

«На следующем мастер-классе волонтеры-медики совместно с сотрудниками Медицинского института продемонстрировали навыки остановки кровотечения, транспортировки пострадавшего при травмах различного происхождения, умение использовать оснащение укладки экстренной медицинской помощи, – добавили в ОГУ. – Еще одно занятие было посвящено острой психологической реакции на стресс. Это кратковременное расстройство психики значительной тяжести, которое развивается у людей без видимого психического расстройства в ответ на исключительный физический и психологический стресс и обычно проходит в течение нескольких часов или дней».

В данном случае занятие с желающими провели сотрудники МЧС. Они смоделировали несколько различных острых психологических реакций на стресс и показали, как помочь человеку при каждом варианте развития событий. Завершило программу занятие по оказанию помощи пострадавшим, получившим травму головы. Такие травмы крайне опасны. «Мастер-классы по оказанию первой помощи в современных условиях становятся все более актуальными и вызывают живой интерес у населения», – подметили в ОГУ.

ИА «Орелград»