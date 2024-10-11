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В Болхове новый мэр

11.10.2024 | 9:34 Важное, Новости, Общество

Орловские депутаты в статусе исполняющего обязанности утвердили Наталью Толпыгину.

Фото: ИА «Орелград»

Решение принял городской совет. Наталья Толпыгина родилась в 1982 году. До назначения в Болхов восемь лет занимала должность главы администрации Медведковского сельского поселения в этом же районе.

В решении горсовета от 3 октября указано, что «временно на период временного отсутствия главы города Болхова Авилова Владимира Валерьевича, возложить исполнение полномочий главы города Болхова на заместителя главы администрации Толпыгину Наталью Ивановну с 07 октября 2024 года». Предыдущий врио Казакова Ирина Алексеевна уволилась 4 октября 2024 года. Решение о прекращении ее полномочий также принял горсовет.

Глава администрации Болхова Владимир Авилов пока не исполняет обязанности, но официальном сайте города числится руководителем. Поводом стало возбуждение уголовного дела. Владимира Авилова подозревают в превышении должностных полномочий при проведении благоустройства общественной территории. На 66 млн рублей построили «Болховкин луг». Работы приняты и подписаны зимой, однако весной оказалось, что  объект имеет ряд недостатков. Деньги фактически уложили в болото и горожане не могут пользоваться зеленой зоной из-за ее затопления.

ИА “Орелград”


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