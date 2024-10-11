В Орловской области отчитались о росте налоговых сборов

Показатель предыдущего года превышен на 15 процентов.

В Орловской области за три квартала 2024 года в консолидированный бюджет РФ было собрано 42,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 15,4 процента, или на 5,6 миллиарда рублей. Такие данные озвучило региональное Управление ФНС России.

«Поступления в федеральный бюджет составили порядка 12 миллиардов рублей, что на 23,2 процента выше аналогичного периода прошлого года, – уточнили в ведомстве. – В территориальный бюджет собрано более 30 миллиарда рублей, что на 12,6 процента, или на 3,4 миллиарда рублей больше объема поступлений января-сентября 2023 года».

Кроме того, за отчетный период времени на территории Орловской области было собрано 24,3 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,3 раза, или на 5,9 миллиарда рублей. Напомним, что вот уже несколько лет именно налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Ранее прогнозные поступления налоговых доходов, подтвержденные УФНС России по Орловской области, легли в основу поправок, внесенных в бюджет региона на 2024 год депутатами Орловского облсовета на прошедшей сессии. «Прогнозируемое законопроектом увеличение доходов областного бюджета предполагается осуществить за счет увеличения прогнозного объема поступления по налоговым и неналоговым доходам на 1,919 миллиарда рублей», – отметили в правительстве области.

Из указанной суммы в бюджет региона дополнительно были включены поступления налога на доходы физических лиц в размере 1,234 миллиарда рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 94,056 миллиона рублей; акцизов на нефтепродукты – 208,08 миллиона рублей; транспортного налога – 44 миллиона рублей. Неналоговых доходов в бюджет дополнительно было включено на сумму 334,007 миллиона рублей.

ИА «Орелград»