Орловские власти обновили правила озеленения

Изменения внесены в региональные нормативы градостроительного проектирования.

Правительство региона обновило действующие с 2011 года региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области. Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, в частности, что внесенными поправками установлены расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений.

«В крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 квадратных метров на одного человека, – следует из обзора аналитиков. – В структуре озелененных территорий крупные парки и лесопарки шириной 0,5 километра и более должны составлять не менее 10 процентов».

Кроме того, начал действовать Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны зеленых насаждений в Орловской области». Напомним, он был утвержден на прошедшей сессии регионального парламента. В соответствии с ним установлены полномочия Орловского облсовета народных депутатов, правительства региона и уполномоченного органа власти в сфере охраны зеленых насаждений в Орловской области. Так, уполномоченный орган обязан оказывать консультационную и методическую поддержку.

В частности, законом предусмотрено проведение семинаров и научно-практических конференций, областных конкурсов. Органам местного самоуправления и организациям, работающим в сфере охраны и воспроизводства зеленых насаждений, областные чиновники обязаны направлять соответствующие методические рекомендации. Уполномоченный орган будет отвечать за организационную поддержку охраны зеленых насаждений. В данном случае чиновники обязаны помогать в подготовке и проведении совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров и других мероприятий, содействую развитию межмуниципального сотрудничества в казанной сфере.

Также, согласно новому закону, правила благоустройства территорий муниципальных образований Орловской области могут регулировать вопросы создания, содержания, восстановления и охраны зеленых насаждений в границах населенных пунктов. Местными правилами могут устанавливаться условия проведения санитарных рубок, сноса и восстановления зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, включая порядок выдачи необходимой для этого разрешительной документации.

ИА «Орелград»