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На Орловщине подвели итоги второго этапа операции «Нелегал»

11.10.2024 | 12:37 Закон и порядок, Новости

Выявлено 164 нарушения.

Фото: УМВД России по Орловской области (иллюстративное)

Все они совершены иностранными гражданами и касаются нарушения режимов пребывания и труда в России.

Проверки проводились в жилом секторе, на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта и строительных площадках во всех районах области. Операция осуществлялась силами регионального Управления МВД с участием сотрудников УФСБ, а также Следственного комитета.

«В отношении семи иностранцев судами приняты решения об административном выдворении за пределы России», – рассказали в орловской полиции.

Также в 22 случаях суд запретил иностранцам, нарушившим законы, въезжать на территорию России. Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел в отношении граждан, которые подозреваются в действиях, направленных на фиктивную регистрацию мигрантов.

Ранее стало известно, что в Орловской области вскрыли масштабную схему незаконной миграции.

ИА «Орелград»


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