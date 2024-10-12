23 нечастных случаев с работниками расследовали на Орловщине

Однако лишь 14 ЧП были квалифицированы как несчастные случаи на производстве.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, вопрос о производственном травматизме был поднят на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его провела Ирина Гаврилина, глава регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. С основным докладом по указанному вопросу выступил руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Авдеев.

Из его доклада следует, что за 9 месяцев 2024 года в регионе было расследовано 23 несчастных случая с тяжелыми последствиями. Из них по результатам расследований 14 несчастных случаев были квалифицированы как несчастные случаи на производстве, а оставшиеся 9 были оценены как несчастные случаи, не связанные с производством. В этих случаях было установлено, что причиной смерти работников были не производственные травмы, а общие заболевания.

Также главный госинспектор труда Орловской области ранжировал ЧП по степени тяжести. Он отметил, что три несчастных случая были групповыми – в результате один работник погиб и четверо получили тяжелые травмы. В этом году зарегистрировано пять несчастных случаев со смертельным исходом и шесть тяжелых ЧП, в результате которых работники получили серьезные травмы. Всего в этом году на производстве пострадали 18 работников.

Ранжирование было проведено и по видам экономической деятельности. Сообщается, что четыре несчастных случая произошло на предприятиях обрабатывающих производств, по два – в организациях сельского хозяйства, строительства и транспорта, один – в торговле. Еще три ЧП специалисты включили в категорию «иные». Основными причинами несчастных случаев в этом году являются: нарушение правил дорожного движения – 4 случая; недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда – 3 случая; несовершенство и нарушение технологического процесса – 2 случая; неудовлетворительная организация работодателями производства работ – 2 случая; прочие причины – 3 случая.

«Также, было расследовано 7 несчастных случаев, произошедших с работниками организаций, зарегистрированных в других регионах (Московская область, Москва). Материалы расследования направлены для учета в инспекции этих регионов, – добавил докладчик. – По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2023 года (16 несчастных случаев: 2 со смертельным исходом и 14 с тяжелым исходом) производственный травматизм с тяжелыми последствиями в 2024 году (14 несчастных случаев: 5 со смертельным исходом и 9 с тяжелым исходом) в Орловской области снизился на 12,5 процента».

Комиссия рекомендовала главам муниципальных образований Орловской области взять на контроль вопрос профилактики производственного травматизма.

ИА «Орелград»