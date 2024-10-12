Кромских чиновников поймали на «неправильных торгах»

Комиссия УФАС завершила рассмотрение дела о продаже земли.

Специально созданная комиссия Орловского УФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного по жалобе гражданина в отношении администрации Кромского района. Комиссия признала факт нарушения ответчиком части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции при организации и проведении аукциона по продаже земельного участка. В связи с наличием договора, заключенного по результатам проведенного аукциона, антимонопольщики решили не выдавать предписание. Но комиссия постановила передать материалы должностному лицу Орловского УФАС для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Заявление гражданина на действия кромских чиновников было изначально подано в прокуратуру, которая по подведомственности переадресовала его в антимонопольную службу. Управление ФАС усмотрело в действиях администрации Кромского района признаки нарушения, выразившиеся в размещении неполной или недостоверной информации о предмете аукциона. Это могло привести к введению в заблуждение как участников, подавших заявки, так и потенциальных участников аукциона.

Торги были объявлены еще в мае 2023 года. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка было размещено в государственной информационной системе. Лот представлял собой участок площадью 56 квадратных метров. Категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – аптека. В своем отзыве чиновники указали, что землю планировалось продать не под строительство аптеки, а под ее обслуживание.

На аукцион было подано пять заявок, две из которых к участию не были допущены. Победителя выбрали из оставшихся трех участников, с ним заключили договор. В ходе разбирательства антимонопольщики установили, что на указанном участке возможно строительство, в том числе, капитального объекта. А в соответствии с Земельным кодексом РФ, продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий и сооружений, не допускается.

Законом предусмотрено несколько исключений, но в данном случае на спорный участок, как оказалось, они не распространяются. Кроме того, комиссия выявила противоречия в документации организаторов торгов. Выяснилось, что администрация зарегистрировала земельный участок с видом разрешенного использования (ВРИ), не соответствующим федеральному классификатору. А в извещении о проведении аукциона и наименовании предмета аукциона и вовсе оказались разные ВРИ.

В извещении указано «объекты торговли», а в наименовании предмета аукциона – «аптека». Подобное противоречие, по мнению антимонопольщиков, «ввело в заблуждение участников аукциона, в том числе потенциальных, при принятии ими решения об участии в указанном аукционе, что привело или могло привести к нарушению их законных прав и интересов». Решение антимолнопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд. Также оно может быть обжаловано в коллегиальный орган ФАС России.

ИА «Орелград»