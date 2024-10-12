Во Мценске всем миром обсуждают установку памятных досок

В городе планируют увековечить память о трех почетных гражданах.

Администрация Мценска проводит открытое публичное обсуждение предложения об установке трех мемориальных досок. Все они призваны увековечить память почетных граждан. Так, на фасаде здания средней школы № 1 предлагается установить мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, председателю горрайсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отличнику народного просвещения, почетному гражданину города Мценска Лидии Петровой.

Почетное звание ей было присвоено в 1999 году. Лидия Васильевна родилась в 1924 году во Мценске в рабочей семье. Закончив 10 классов средней школы № 1, в 1941 году ушла на фронт: строила оборонные рубежи, копала окопы в Смоленской области, в качестве воспитателя детского дома сопровождала воспитанников во время эвакуации в Оренбургскую область. После окончания военно-фельдшерских курсов медицинской сестрой выносила раненных с полей боев под Сталинградом.

В 1943 году в сражениях на Орловско-Курской дуге служила командиром санитарного взвода. После ранения в 1944 году вернулась в строй и дошла до Берлина и Праги. Окончив факультет русского языка и литературы Орловского государственного пединститута, Лидия Петрова почти 40 лет работала учителем русского языка и литературы, завучем в школах города.

Вторую доску планируется установить на фасаде здания Мценского филиала АО «Орелоблэнерго». Она будет посвящена заслуженному энергетику РФ, директору МУП «Мценские электросети», ветерану труда Петру Орехову. Звание «Почетный гражданин города Мценска» было присвоено ему в 2004 году. Петр Григорьевич – бессменный руководитель МУП «Мценские городские электрические сети», занимал данную должность с 1970 по 2008 годы. Под его руководством МУП стало серьезным инженерно-техническим предприятием, не зависящим от областной структуры. Петр Орехов избирался депутатом горсовета Мценска.

Еще одна мемориальная доска может быть установлена на фасаде здания Мценского районного потребительского общества. Она будет посвящена председателю Совета ветеранов коммунистической партии, депутату горсовета, директору комбината бытового обслуживания населения, председателю Мценского райпотребсоюза, лауреату премии Совета Министров СССР Николаю Матросову. Почетное звание он получил в 2006 году.

Николай Федорович родился в 1935 году в Малоархангельском районе. ОН «ребенок войны», переживший голод, холод, оккупацию – с 15 летнего возраста начал трудовую деятельность на судостроительной верфи в городе Боровск Пермского края. После окончания службы, в 1960 году переехал в город Мценск. Работал бригадиром строителей в тресте № 4, освобожденным председателем профсоюзного комитета СМУ – 5, директором комбината бытового обслуживания, заместителем председателя Мценского горисполкома, секретарем и вторым секретарем Мценского горисполкома КПСС, начальником СМУ – 4. С 1987 года – председатель правления райпотребсоюза.

В соответствии с положением «О порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Мценска» жители райцентра вправе высказать свое мнение об установке каждой мемориальной доски в рамках открытого публичного обсуждения. Проводиться оно будет до 6 ноября 2024 года. По итогам обсуждения комиссия подготовит соответствующее заключение и направит его на рассмотрение Мценского городского Совета народных депутатов – в случае положительного заключения. Информация о причинах отрицательного заключения будет направлена инициатору обращения.

ИА «Орелград»