Общественникам запретили тратить субсидии на алкоголь

Во Мценске утвердили условия субсидирования некоммерческих организаций.

Администрация города Мценска объявила о старте конкурса социально значимых проектов. Проводится он для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Порядок определения объема и предоставления субсидии победителям утвердил глава города Николай Кочетаев. Согласно ему субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для софинансирования расходов по реализации социально значимых проектов, направленных на решение конкретных задач по приоритетным направлениям конкурса.

Размер субсидии составляет 62 400 рублей в год. Обязательными условиями являются: согласие получателей на проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. Запрет введен на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты. Также общественникам запрещается тратить средства субсидий на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов и пеней, на поддержку политических партий и кампаний, на проведение митингов, демонстраций и пикетирований.

За счет субсидий нельзя осуществлять расходы, связанные с предпринимательской деятельностью и оказанием помощи коммерческим организациям, расходы на приобретение недвижимости, проведение капитального ремонта, строительства и реконструкций, а также иные расходы, не связанные с реализацией проекта, на который были выделены деньги. При этом разрешены расходы на приобретение товаров, оплату работ и услуг, командировочные расходы, арендные платежи и уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты, связанных с реализацией проекта.

Конкурс проводится только среди социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Мценска. Срок приема заявок на участие в конкурсе: с 11 ноября по 5 декабря 2024 года. Председателем конкурсной комиссии назначена Ирина Цейхместрова, исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Мценска по социальным вопросам.

ИА «Орелград»