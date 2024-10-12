Ливенским детям запретили ходить без родителей на кладбища по ночам

Ограничения на посещение ряда мест ввели в Ливенском районе.

Депутаты Ливенского районного совета утвердили перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей или заменяющих их лиц. В запретный список попали интернет-кафе, салоны компьютерных игр, а также предприятия, работающие в сфере услуг, торговли, общественного питания, развлечений и досуга: торгово-развлекательные и развлекательные центры и комплексы, бани, сауны, бассейны, ночные клубы, дискотеки, бильярдные, боулинги, компьютерные и игровые клубы, открытые танцевальные площадки.

Под запрет также попали организации и предприятия, оказывающие услуги в сфере образования и медицины (в последнем случае – если там не оказывается медицинская помощь), розничной торговли лекарственными средствами, физической культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры и кинозалы. Указанный список является основным, но депутаты утвердили и список иных мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, не допускается в ночное время без сопровождения родителей. Речь идет, в том числе, о мероприятиях с участием детей.

В данном случае под запрет попали: улицы, парки, скверы, площади, аллеи, сады, стадионы, детские, игровые, спортивные и дворовые площадки, рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты, предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, включая магазины, водоемы, пляжи, берега рек, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, мосты, остановочные комплексы и павильоны, остановки общественного транспорта, автомобильные дороги, автозаправочные станции, автомойки, территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, гаражи и гаражные комплексы и прилегающие к ним территории, лесопарковые зоны и лесные массивы, садоводческие и товарищеские кооперативы.

Детям запрещено без родителей посещать в ночное время места погребения, кладбища и прилегающие к ним территории, пустыри, объекты частной собственности, где осуществляется содержание животных: конюшни, частные зоопарки и тому подобное. Им нельзя без присмотра пользоваться услугами такси и общественного транспорта, за исключением междугородных транспортных средств общего пользования. Попали под запрет и места общего пользования многоквартирных жилых домов: подъезды, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры.

ИА «Орелград»