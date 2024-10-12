В Орловской области увеличилось число рабочей силы

Количество трудоспособных граждан возросло на 5 тысяч человек.

Как сообщает Орелстат, по итогам выборочного обследования рабочей силы за май-июль 2024 года ее численность составила 344,4 тысячи человек. Поясним, что здесь учитываются граждане в возрасте от 15 лет и старше. Статистики квалифицировали 338 тысяч орловцев как граждан, занятых экономической деятельностью. Оставшиеся 6,4 тысячи человек – это безработные, соответствующие критериям Международной организации труда, то есть не имевшие на момент обследования работы или доходного занятия, но искавшие работу и готовые приступить к ней в обследуемую неделю.

Очередное выборочное обследование рабочей силы пройдет в Орловской области с 11 по 21 октября 2024 года. Проводится ежемесячно на территории всех субъектов Российской Федерации. Основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания специально обученными представителями Орелстата, – рассказали в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

В Орелстате подчеркивают, что сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа. Они не подлежат разглашению, распространению и предоставлению кому бы то ни было, а используются только в целях формирования официальной статистической информации. К слову, по прогнозу правительства региона, по итогам 2024 года ожидается увеличение численности занятых в экономике граждан на 0,5 процента относительно 2023 года. По методологии баланса трудовых ресурсов численность рабочей силы составит 303 тысячи человек.

ИА «Орелград»