В Орловской области снизят уровень бедности

Доля бедняков сократится до 7,4 процента населения региона.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области представило прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. Согласно ему номинальная среднемесячная заработная плата в регионе в 2025 году составит 59 430 рублей, в 2026 году – 63 590 рублей, в 2027 году – 67 786 рублей. Реальная заработная плата в целом за 2025-2027 годы увеличится на 12,8 процента относительно 2024 года. По расчетной оценке, в 2024 году номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения сложится в размере 52 217 рублей, среднемесячной заработной платы – 53 110 рублей.

По мнению областных чиновников, росту реальных доходов населения, а также снижению уровня бедности населения будут способствовать индексация социальных выплат, ежегодная индексация МРОТ, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам для поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми.

«С учетом применяемых мер, доля населения с денежными доходами ниже границы бедности снизится с 8,5 процента в 2023 году до 7,4 процента к 2027 году», – прогнозирует правительство региона. Уже по итогам 2-024 года превышение темпов роста номинальных значений показателей уровня жизни относительно ожидаемого уровня среднегодовой инфляции, как ожидается, приведет к росту реального содержания заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 5,2 процента и 4 процента соответственно.

«В прогнозном периоде будет сохранена положительная динамика социальных индикаторов, – следует из прогноза. – В 2025-2027 годах для целевых категорий работников бюджетной сферы предполагается сохранение достигнутых соотношений заработной платы к доходу от трудовой деятельности по региону. В отношении прочих категорий работников бюджетной сферы планируется проведение ежегодной индексации с 1 октября в соответствии с прогнозным (по состоянию на конец предыдущего года) уровнем инфляции – на 4 процента ежегодно».

ИА «Орелград»