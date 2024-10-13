Орловская область наращивает убой животных

Показатели производства мяса в регионе растут бурными темпами.

По расчетам аналитиков Орелстата, за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий Орловской области объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 17,4 тысячи тонн. Непосредственно в сельскохозяйственных организациях объем производства скота и птицы на убой в живом весе вырос по отношению к уровню прошлого года на 18 тысяч тонн, или на 9,1 процента. Одновременно с этим производство коровьего молока и яиц в хозяйствах всех категорий, напротив, уменьшились на 5,1 тысячи тонн и на 1,7 миллиона штук соответственно, а в сельскохозяйственных организациях – уменьшились на 3,2 тысячи тонн (на 4 процента) и на 0,9 миллиона штук (на 7,5 процента) соответственно.

«В январе-августе текущего года в сельхозорганизациях в среднем на одну корову надоено 4743 кг молока, что на 263 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года, – сообщает также Орелстат. – Удои выше среднеобластного уровня получили животноводы Верховского, Хотынецкого, Мценского, Свердовского, Малоархангельского и Ливенского районов. В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 156 яиц против 155 годом ранее».

По предварительным данным правительства Орловской области, в сопоставимой оценке объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств увеличится в 2024 году к уровню 2023 года на 3 процента, в том числе в животноводстве объемы производства продукции в 2024 году вырастут на 5 процентов соответственно. Ключевые факторы развития животноводства в ближайшие три года, по мнению экспертов, в регионе будут связаны с формированием конкурентоспособной племенной базы животноводства.

Важную роль должно сыграть проведение селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств. Кроме того, планируется строительство и модернизация животноводческих комплексов молочного направления, то есть современных молочных ферм, развитие мясного скотоводства, совершенствование кормовой базы и развитие экспортного потенциала.

ИА «Орелград»