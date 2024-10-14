Командированным в Донбасс будут платить двойную зарплату

Правительство утвердило новые правила выплаты командировочных.

Губернатор и председатель правительства Орловкой области Андрей Клычков утвердил порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками. Они положены работникам государственных учреждений региона, в том числе при их командировании на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В частности, новые правила касаются работников госучреждений, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, в том числе по восстановлению вооружения, военной и специальной техники.

В период нахождения их в служебных командировках на перечисленных выше территориях сохраняемая средняя заработная плата выплачивается им в двойном размере. Размер сохраняемого среднего заработка устанавливается письменным решением работодателя одновременно с решением о направлении работников в служебные командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Суточные возмещаются таким работникам в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Также в соответствии с постановлением губернатора им могут выплачиваться безотчетные суммы «в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками». Отметим, что постановление губернатора вступило в силу со дня его подписания, а действие пункта о двойной зарплате и суточных распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. Контроль за исполнением постановления губернатор оставил за собой.

Направление в служебную командировку осуществляется приказом государственного учреждения Орловской области, в котором обязательно указываются цель поездки, срок служебной командировки, наименование органа власти или организации, в которую командируется работник, пункт назначения – город или иной населенный пункт. Отныне правовой основой для направления работника государственного учреждения Орловской области в служебную командировку являются Трудовой кодекс РФ, постановление правительства РФ «Об особенностях направления работников в служебные командировки» и новый порядок, утвержденный губернатором.

ИА «Орелград»