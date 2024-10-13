Субсидии на модернизацию ферм увеличили

При этом субсидирование модернизации теплиц отменили.

Как следует из аналитического обзора производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области изменило порядок предоставления субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Порядок действует в регионе с 2016 года. В его рамках аграриям за счет бюджета области компенсируют часть понесенных ими расходов.

Тем самым власти стимулируют аграриев на развитие приоритетных направлений. В данном случае в соответствии с поправками из порядка исключено положение, согласно которому субсидия предоставлялась на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте. В то же время животноводов власти порадовали: для них скорректированы направления предоставления субсидии, ее размеры и перечни документов, необходимых для ее получения.

В частности, размер субсидии на модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, то есть молочных ферм, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, увеличен с 25 до 50 процентов фактической стоимости объекта агропромышленного комплекса. Иными словами, предельный размер указанной субсидии фактически увеличен вдвое.

Субсидии на создание и модернизацию репродукторов первого порядка для производства родительских форм птицы, репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида яичного и мясного направлений продуктивности будут предоставляться в 2024-2025 годах; на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры – в 2024-2027 годах; на приобретение маркировочного оборудования и ввод его в промышленную эксплуатацию сельскохозяйственными товаропроизводителями – в 2024-2026 годах.

К слову, с 2024 года приоритетными направлениями развития АПК Орловской области правительством региона определены: проведение агротехнологических работ; поддержка элитного семеноводства; производство продукции плодово-ягодных насаждений; производство молока; поддержка племенного животноводства; развитие специализированного мясного скотоводства; развитие малых форм хозяйствования; поддержка сельскохозяйственного страхования.

ИА «Орелград»