Под Орлом мужчина порезал обознавшегося прохожего

За содеянное ближайшие годы он проведет в колонии.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Болховский районный суд. Местный житель был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Также данный гражданин угрожал своей жертве убийством.

Удивительны обстоятельства этого инцидента. Было установлено, что в октябре прошлого года подсудимый вместе со своим приятелем подошли к сетевому магазину. Оба пребывали в состоянии алкогольного опьянения – ранее они употребляли водку, и в магазин пришли за новой порцией спиртного. Дело происходило около 20 часов вечера, на улице уже было темно. У входа в магазин подсудимого окликнул прохожий. Как выяснилось в ходе следствия, он обознался, приняв в темноте его за одного из своих знакомых.

Прохожий попросил у него денег на пиво, что взбесило подсудимого. Он набросился на обознавшегося прохожего сначала с кулаками, а затем ударил его в бок ножом, который носил с собой. После этого подсудимый довольно долго и громко угрожал потерпевшему убийством, во всеуслышание обещая «убить его прямо здесь». Добивать жертву преступник не стал. Как ни в чем не бывало, он вместе с приятелем сходил в магазин.

На обратном пути он повторил угрозы убийством – к тому моменту потерпевший добрался до тамбура магазина и лег там на пол, истекая кровью и моля о помощи. Скорая подоспела вовремя, жизнь мужчине медики спасли. Злоумышленник вскоре был задержан полицией. Отпираться он не стал, но рассказал правоохранителям, что нож выкинул в реку, чтобы полиция его не нашла. Суд путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»